Пока в учебных целях

Министерство обороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МиГ-31 гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал".

Видео опубликовано на канале ведомства в YouTube.

Ранее об этом комплексе президент РФ Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Благодаря своей малой радиолокационной заметности и высокой маневренности он "не имеет аналогов в мире".

Отметим, Министерство обороны РФ предложило россиянам выбрать названия для нового вооружения.

Об этом говорится в Twitter Минобороны.

Так, россиянам предлагают выбрать названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров в разговоре с Коммерсантом предложил два варианта: "Американская мечта" и "Песец".

Напомним, США готовы к "новому оружию Путина".