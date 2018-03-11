В Сети появился, десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие вселенной.

Авторы отмечают, что в ролике время жизни вселенной показано со скоростью 22 миллиона лет в секунду.

"В космическом масштабе история человечества так же коротка как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная от большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания", — отмечается в пояснении к видео.

В ролике использовались медиаматериалы из открытых источников, в том числе NASA, VoyageofTime, CosmicVoyage, WondersoftheUniverseи других.

Напомним, ученые из американского Университета Вандербильта нашли новые доказательства того, что наша Вселенная прекратит свое существование примерно через 22 млрд лет в результате Большого разрыва