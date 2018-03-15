Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование

На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование

На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование
Фото: YouTube

Последний раз такое наблюдалось в 2009 году

15.03.18 3942
100

Исследователи отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году. Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность. 

Об этом сообщает Телеграф.

Выяснилось, что, как правило, в конце одного солнечного цикла, который продолжается 11 лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Вероятнее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.

Таким образом, из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.

Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.

Напомним, астрономы выдвинули новую гипотезу рождения Солнечной системы.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Землю обрушится мощная магнитная буряFalcon Heavy и Дэвид Боуи: Маск опубликовал новое видео полета на МарсЖизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 39557
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8774
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14899
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13987
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3443
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16284
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30345
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52695
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10874
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4171
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 23176 / 27785
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 16800 / 18187
  3. На Землю обрушится мощная магнитная буря 9380 / 13033
  4. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 4572 / 14595
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 4077 / 6567
  6. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 4007 / 4337
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 3351 / 39557
  8. Год пребывания на МКС навсегда изменил ДНК американского астронавта 3103 / 3615
  9. В Украине монетизируют льготы на проезд 3053 / 3329
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 2741 / 3443
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 39 / 27785
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 38 / 18187
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 33 / 39557
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 30 / 13033
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 30 / 6567
  6. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 18 / 4337
  7. Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга 16 / 877
  8. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 15 / 13987
  9. В Украине монетизируют льготы на проезд 13 / 3329
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 11 / 3443
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.