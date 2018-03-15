На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование

Последний раз такое наблюдалось в 2009 году

Исследователи отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году. Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность.

Об этом сообщает Телеграф.

Выяснилось, что, как правило, в конце одного солнечного цикла, который продолжается 11 лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Вероятнее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.

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Таким образом, из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.

Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.

Напомним, астрономы выдвинули новую гипотезу рождения Солнечной системы.