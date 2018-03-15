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Главная » Стиль жизни » Технологии » Илон Маск решил создать медиа-империю

Илон Маск решил создать медиа-империю

Илон Маск решил создать медиа-империю
Коллаж: Сплетник

Бизнесмен пообещал сделать ее межгалактической

15.03.18 202
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиа-бизнесом.

Он опубликовал лаконичный твит "Thud", позже пояснив, что это название его "новой межгалактической медиа-империи".

Журналисты, как сообщает Медуза, уже обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.

Отметим, ранее издание The Daily Beast сообщило, что Маск строил планы о покупке сайта фейковых новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом.

Напомним, Буренков из Роскосмоса болезненно отреагировал на успехи Илона Маска.

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