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Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика Новый марсоход NASA будет искать подходящее место для колонии на Красной планете

Инфографика Новый марсоход NASA будет искать подходящее место для колонии на Красной планете

<span class="label red">Инфографика</span> Новый марсоход NASA будет искать подходящее место для колонии на Красной планете
Фото: NASA/JPL-Caltech

Старт миссии запланирован на 2020 год

16.03.18 9
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Марсоход "Марс 2020", разработанный NASA, займется поиском пригодных для освоения человеком на Красной планете. Об этом пишет Naked science.

В комплект робота войдут 23 камеры, дрель, подвижная "рука" и измерительные приборы. Рентгеновский спектрометр и ультрафиолетовый лазер помогут марсоходу искать сигналы биологической жизни в микробном масштабе.

Перечисленное снаряжение, включая радар, чье действие основано на звуковых волнах, позволит исследовать грунт Красной планеты на глубине до 10 метров. Ученые предполагают, что это оборудование поможет отыскать остатки воды и льда, которые могли сохраниться под поверхностью.

23 камеры, которыми оснастят "Марс-2020", будут передавать картинку в цвете и высоком разрешении. Предыдущий марсоход "Кьюриосити"с его 17 камерами не мог полностью отразить марсианский ландшафт, поэтому ученым приходилось соединять фотографии, чтобы получить целостную картину. С новым аппаратом эта проблема исчезнет, так как изображения будут накладываться друг на друга. Кроме того, робот ополучит микрофон и впервые запишет звуки Марса.

Помимо аудиозаписей и фотографий в высоком разрешении ученые надеются отправить на Землю образцы марсианской почвы. Ровер пробурит как минимум 20 разных пород, положит образцы в пробирки и оставит на том месте, где в будущем должна пройти операция по их извлечению. Эти данные помогут исследователям понять, какие места на Марсе более всего пригодны для освоения человеком.

Начало миссии запланировано на июль или август 2020 года. В этот период Земля и Марс окажутся в такой позиции, которая, по словам ученых, лучше всего подходит для межпланетных перелетов. Предполагается, что марсоход приземлится в феврале 2021 года и проведет на Красной планете один марсианский год, или 687 земных суток.

Инфографика: NASA/JPL-Caltech

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