Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Колонизация Марса: ученые выяснили новую опасность полета на Красную планету

Колонизация Марса: ученые выяснили новую опасность полета на Красную планету

Колонизация Марса: ученые выяснили новую опасность полета на Красную планету
Марс / Фото: geographyblog.eu

Астронавты во время полета получат большую дозу радиации

16.03.18 785
000

Во время полета на Марс астронавты будут подвергаться более сильному излучению радиации, чем считалось ранее.

Частота потоков галактических космических лучей превышает любый ранее зафиксированные показатели, пишет Phys.org, передает издание "Зеркало недели".

Исследователи также заметили, что в сентябре прошлого года на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

Так, количество радиации, которой подвергнутся астронавты и космические аппараты, возросло на 30%.

Напомним, 6 февраля состоялся запуск первой в истории сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy к орбите Марса. Полет организовала компания Илона Маска SpaceX.

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

В тот раз в космос был запущен личный автомобиль Маска Tesla Roadster с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи Space Oddity.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Орбитальный телескоп "Кеплер" доживает последние месяцыНовый марсоход NASA будет искать подходящее место для колонии на Красной планетеУченые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян"
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 41280
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 9062
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 15085
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14437
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3837
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16389
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30797
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 53151
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 11056
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4269
  1. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 16053 / 19220
  2. Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян" 8916 / 11053
  3. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 6849 / 28454
  4. На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование 4964 / 5799
  5. Вера Брежнева поразила поклонников в кожаном купальнике 3859 / 9213
  6. На Землю обрушится мощная магнитная буря 3655 / 14205
  7. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 3307 / 4555
  8. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 3247 / 7183
  9. Миллионер из Аваля. Чего ожидать от нового главы НБУ 2712 / 3233
  10. Лондон заблокировал в ООН заявление России об отравлении Скрипаля 2327 / 2654
  1. Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича 25 / 8901
  2. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 22 / 19220
  3. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 18 / 41280
  4. Загадки вселенной. Как Стивен Хокинг научил человечество смотреть на звезды 17 / 2427
  5. Закарпатский выходной. О чём важно помнить 15 марта 15 / 2349
  6. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 14 / 4555
  7. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 11 / 7183
  8. Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян" 9 / 11053
  9. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 8 / 28454
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.