Колонизация Марса: ученые выяснили новую опасность полета на Красную планету

Астронавты во время полета получат большую дозу радиации

Во время полета на Марс астронавты будут подвергаться более сильному излучению радиации, чем считалось ранее.

Частота потоков галактических космических лучей превышает любый ранее зафиксированные показатели, пишет Phys.org, передает издание "Зеркало недели".

Исследователи также заметили, что в сентябре прошлого года на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

Так, количество радиации, которой подвергнутся астронавты и космические аппараты, возросло на 30%.

Напомним, 6 февраля состоялся запуск первой в истории сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy к орбите Марса. Полет организовала компания Илона Маска SpaceX.

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

В тот раз в космос был запущен личный автомобиль Маска Tesla Roadster с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи Space Oddity.