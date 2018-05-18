"Cистема управления поведением в классе" будет искать "витающих в облаках" школьников

В китайской школе в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян) установили систему распознавания лиц, которая будет определять, насколько внимательны ученики на уроках. Об этом сообщает The Telegraph.

Экспериментальная "система управления поведением в классе", которую также прозвали "умным глазом", пока работает только в одном классе, но вскоре ее планируют использовать во всем учебном заведении.

Некоторые ученики сообщили, что уже изменили свое поведение на уроках.

"Раньше на занятиях, которые мне не очень нравятся, я мог полениться и вздремнуть на парте, или полистать другие учебники. Это как пара загадочных глаз, которые постоянно наблюдают за мной", - рассказал один из школьников.

Камеры, размещенные в классной комнате снимают лица учеников, а специальный алгоритм определяет, насколько им интересен урок. Всего программа распознает семь эмоций: радость, грусть, злость, разочарование, испуг, удивление и спокойствие. Если школьник начинает скучать или отвлекаться, учителю приходит уведомление.

Система будет делить учеников на две группы. Внимательные дети будут помечены буквой "А", а "витающих в облаках" школьники - буквой "B".

Директор школы Ни Цзыюань убежден, что система видеонаблюдения не нарушает частную жизнь школьников. Он сравнил ее с помощником учителя, который поможет улучшить качество преподавания.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8 — People's Daily,China (@PDChina) 16 мая 2018 г.

Напомним, сейчас Китай может похвастаться самой обширной сетью камер видеонаблюдения в мире. По всей стране установлено более 170 млн. устройств, а к 2020 году эта цифра вырастет до 400 млн.