Из Facebook удалили около миллиарда аккаунтов

С ноября 2017 года по май 2018 года социальная сеть Facebook ликвидировала около миллиарда аккаунтов.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице сети, передает mignews.
Как сообщается, речь идет о фейковых аккаунтах, составлявших примерно 3-4% от общего количества зарегистрированных профилей.
С помощью автоматической системы обнаружения и обращений пользователей также удалось заблокировать 1,56 миллиардов сообщений со спамом. В 42 миллионах из них содержалось порнография, еще 3 миллиона сообщений несли в себе пропаганду.
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Ранее Фокус сообщал, что в соцсети можно будет создать профиль для знакомств отдельно от своего обычного профиля. Facebook будет выступать в роли свахи, определяя потенциальных партнеров пользователей. Выбор будет основан на общих интересах, друзьях и предпочтениях в знакомствах.