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Главная » Стиль жизни » Технологии » Скончался глава корпорации LG

Скончался глава корпорации LG

Скончался глава корпорации LG
Ку Бон Мун

Ку Бон Мун завещал провести его похороны спокойно и просто

20.05.18 496
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На 74-м году жизни в Сеуле умер глава южнокорейской группы компаний LG Ку Бон Му.

Об этом пишет Yonhap.

В четверг Ку Бон Мун госпитализировали в критическом состоянии. За последний год он перенес несколько операций на мозге.

"Он боролся за жизнь в течение года и всегда говорил, что не будет пользоваться системами жизнеобеспечения", — заявил представитель компании.

Покойный предприниматель Ку Бон Мун взял на себя управление бизнес-конгломератом в 1995 году. До этого компанию возглавлял его отец.

Представитель компании отметил, что бизнесмен завещал провести его похороны "спокойно и просто".

Напомним, LG Group является третьей по величине корпорацией Южной Кореи. Помимо потребительской электроники, конгломерат является лидером отрасли в области дисплеев, телекоммуникаций, химикатов и аккумуляторных батарей. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

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