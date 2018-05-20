Скончался глава корпорации LG

Об этом пишет Yonhap.

В четверг Ку Бон Мун госпитализировали в критическом состоянии. За последний год он перенес несколько операций на мозге.

"Он боролся за жизнь в течение года и всегда говорил, что не будет пользоваться системами жизнеобеспечения", — заявил представитель компании.

Покойный предприниматель Ку Бон Мун взял на себя управление бизнес-конгломератом в 1995 году. До этого компанию возглавлял его отец.

Представитель компании отметил, что бизнесмен завещал провести его похороны "спокойно и просто".

Напомним, LG Group является третьей по величине корпорацией Южной Кореи. Помимо потребительской электроники, конгломерат является лидером отрасли в области дисплеев, телекоммуникаций, химикатов и аккумуляторных батарей. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.