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Главная » Стиль жизни » Технологии » Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla

Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla

Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla
Фото: hyser.com.ua
20.05.18 292
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Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

Маск уверен, что ощущения от езды на таком автомобиле будут "потрясающими".

Полноприводная Tesla Model 3 будет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость составит почти 250 километров в час. Полного заряда аккумулятора хватит на 500 километров.

Один мотор располагается в передней части машины, второй — в задней. Полноприводная Tesla будет стоить 78 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что цена одной поездки на подземной вакуумной системе Loop из Лос-Анджелеса в аэропорт города может составить всего один доллар. Loop планируется как сеть взаимосвязанных туннелей длиной 60 миль, по которой перемещаются отдельные капсулы, вмещающие до 16 человек. Система сможет существенно снизить транспортный поток в городе, при этом она будет бесшумной.

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