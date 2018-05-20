В Facebook можно будет публиковать голосовые сообщения

В Facebook появится возможность размещать аудиосообщения через сервис Stories.
Об этом сообщает TechCrunch.
Голосовые сообщения можно будет публиковать в "историях" на цветном фоне или поверх фотографий.
Также в Facebook появится возможность сохранять Stories в архив, как это происходит в Instagram. Все посты будут автоматически попадать в него спустя 24 часа после публикации в основной ленте.
Нововведения уже доступны в тестовом режиме для пользователей из Индии. В дальнейшем их планируется ввести для всех.
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Напомним, в Facebook появится новая функция, которая позволит пользователям найти свою любовь.
В соцсети можно будет создать профиль для знакомств отдельно от своего обычного профиля. Facebook будет выступать в роли свахи, определяя потенциальные даты пользователей, которые будут основаны на ваших общих интересах, друзьях и предпочтениях в знакомствах.