В США создали робота, который может очень правдоподобно выражать эмоции. Настроение робота можно понять не только по экрану, который является его лицом, но и на ощупь.

Об этом пишет nplus1.ru.

Робот покрыт искусственной кожей, на которой могут выступать пупырышки "гусиной кожи" и шипы. Реакция зависит от эмоции, которую нужно выразить. Он оснащен двумя панелями, закрепленными по бокам. Одна из них при большом давлении превращается в шишку, а другая в полусферу с шипом на конце.

Ранее Фокус сообщал, что помощника с искусственным интеллектом создали инженеры Технологического института Джорджии. Робот способен надевать на пациентов больничную одежду, ориентируясь на натяжение ткани.