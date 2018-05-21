Ученые показали фото рождения звезд

В Йельском университете смогли создать самые подробные на данный момент карты с уникальными подробностями и деталями структуры молекулярного облака Орион А.
Результаты работы исследователей опубликованы в Astrophysical Journal Supplements, сообщает DT.
В облаке расположено множество сред звездообразования. В одном из подобных звездных кластеров, по мнению ученых, и сформировалось Солнце.
"Наши карты исследуют широкий диапазон физических масштабов, чтобы изучить формирование звезд в молекулярных облаках и влияние молодых звезд на свое материнское облако", - заявил один из авторов исследования Шуо Конг.
Карты облака Орион А строились на основе соединенных данных однозеркального телескопа и интерферометра. Вместе карты и набор данных известны как CARMA-NRO Orion Survey.
Карты призваны помочь исследователям откалибровать модели звездного формирования для внегалактических исследований.
Напомним, телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок. На снимке видны более 200 тысяч звезд