Ученые показали фото рождения звезд

Снимок смоделирован на основе данных телескопа и интерферометра

В Йельском университете смогли создать самые подробные на данный момент карты с уникальными подробностями и деталями структуры молекулярного облака Орион А.

Результаты работы исследователей опубликованы в Astrophysical Journal Supplements, сообщает DT.

В облаке расположено множество сред звездообразования. В одном из подобных звездных кластеров, по мнению ученых, и сформировалось Солнце.

"Наши карты исследуют широкий диапазон физических масштабов, чтобы изучить формирование звезд в молекулярных облаках и влияние молодых звезд на свое материнское облако", - заявил один из авторов исследования Шуо Конг.

Карты облака Орион А строились на основе соединенных данных однозеркального телескопа и интерферометра. Вместе карты и набор данных известны как CARMA-NRO Orion Survey.

Карты призваны помочь исследователям откалибровать модели звездного формирования для внегалактических исследований.

Напомним, телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок. На снимке видны более 200 тысяч звезд