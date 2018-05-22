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Главная » Стиль жизни » Технологии » Образование на колесах. Как киевские школы робототехники собираются завоёвывать регионы
Образование на колесах. Как киевские школы робототехники собираются завоёвывать регионы
Фото: Александр Чекменев / Фокус

Образование на колесах. Как киевские школы робототехники собираются завоёвывать регионы

Киевские школы робототехники начали набирать популярность ещё два года назад. Теперь в регионы отправится специальный автобус, внутри которого находится лаборатория на 8 рабочих мест

Татьяна Коломыченко - 22.05.18 44
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Жёлтые стены и столы без рамы — в мобильной лаборатории робототехники всё легкое. Но общий вес прицепа с учебным классом внутри на самом деле немалый — полторы тонны. Класс рассчитан на восемь рабочих мест, каждое из которых специально оборудовано: есть робототехнические наборы, паяльная станция, ноутбук.  

"Можно садиться и работать. Нужен только живой тренер", — улыбается изобретатель RoboBus Влад Котов.

Влад Котов

Стоимость прицепа составляет 400 тыс. грн. До конца 2018 года Котов планирует продать в регионы 10 таких мобильных классов.

Не со школьной скамьи

Будучи маркетологом, Влад Котов начинал с помощи молодым предпринимателям: одна из его компаний выступает как бизнес-акселератор и помогает реализовывать бизнес-идеи. Но полтора года назад он решил зайти в перспективную нишу самостоятельно и открыл школу робототехники RoboHouse.

Первые образовательные модули были рассчитаны на взрослых. "У нас уже работало конструкторское бюро — мы делали прототипы на заказ. Число заказов росло, и катастрофически не хватало рук. Из сферы IT к нам приходили талантливые ребята, но они не были инженерами. И мы начали обучать специалистов", — вспоминает соорганизатор школы Денис Скрипка.

Денис Скрипка

Однако занятия оказались интересны не только тем, кто мечтал о работе в конструкторском бюро. В целевую аудиторию, в частности, попали и преподаватели информатики, которые хотели вести такие кружки в своих школах. Запускать модули для детей партнёры решились, когда "подросли" кадры. 

 "У нас старшие учат младших — все универсальные бойцы. В сети работает 40 специалистов — они совмещают работу в КБ и школах, — говорит Влад. — Они же будут задействованы и в проекте RoboBus".

3 в 1

За полтора года в Киеве открылось 15 школ RoboHouse, ещё около 10 в регионах. В развитие партнёры вложили около 1 млн грн. Все точки RoboHouse собственные, и большинство уже окупились.

Второй формат — "Лаборатория будущего" — развивается на партнёрских основаниях. Партнёрами Влада и Дениса уже выступили пару украинских компаний и израильский учебный центр. На их базе в столице открыто три лаборатории, где представлена не только робототехника, но и другие современные направления, например, 3D-моделирование.

"Робобусы" должны выполнить свою просветительскую функцию. По словам партнёров, их задача "подготовить" небольшие города к открытию стационарных школ RoboHouse, и возможно, даже "Лабораторий будущего". Развивать RoboBus предприниматели собираются по франчайзинговой модели.

Дышим глубже

Конструирование и производство на бориспольском заводе "КУПАВА-Укрторг" первого "робобуса" обошлось в 400 тыс. грн. Партнёрам прицеп продаётся за 300 тыс. грн.

"На заводе производят разные мобильные конструкции, например, точки шаурмы. А на наш запрос ответили: "Не знаем как", — вспоминает Денис. — Процесс занял полгода. Зато мы даже получили европейскую сертификацию и теперь можем работать в ЕС".

Кроме прочего, при производстве буса учтены, например, нормы воздуха на человека и установлены пандусы для людей с инвалидностью.

По подсчётам партнеров, окупиться такой мобильный класс должен за полгода. При средней загрузке в месяц он может принести 50 тыс. грн. Для этого необходимо собрать всего лишь 70 учеников, которые готовы заплатить 700 грн за четыре занятия. Ровно такую сумму за обучение берут и в стационарных школах RoboHouse.

"Мы за пару недель после презентации "робобуса" собрали больше 500 заявок. Больше всего запросов из Западной Украины. Там говорят просто: приезжайте, дети есть!" — улыбается Котов.

Он уверен, что прицеп будет иметь спрос как на традиционных днях города, так и на мероприятиях по профориентации — на таком в Боярке RoboBus уже отработал.

Единственное условие, которое выдвигается потенциальным франчайзинговым партнёрам в регионах, это присутствие в мобильных классах тренера RoboHouse.

"Партнёр будет платить нам роялти, а мы сами станем платить тренеру зарплату, — говорит Влад. — Это позволит сохранить стандарты образования".

Бум на робототехнику в регионах не за горами, уверен он. Если год назад сеть его школ  "шагала" от центра Киева к окраинам, то потом пошли города-сателлиты и другие миллионники. Завезти же роботов дальше — в маленькие города — могут только сами жители регионов, которые знают локальный рынок.

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