Одесский авиационный завод продолжает совершенствовать технические характеристики самолета Y1 "Дельфин", который недавно запущен в производство.



По словам многих авиационных специалистов, у "Дельфина" есть неплохие шансы стать не только своеобразным воздушным такси для бизнесменов, но и "учебной партой" для авиационных вузов и школ, передает "Думская".





Отмечается, что несмотря на то, что авиазавод входит в структуру "Укроборонпрома", разработка самолета ведется на собственные средства предприятия.

Внешний вид опытного образца постоянно меняется. Два месяца назад завод купил для Y1 партию трехлопастных винтов в Европе, они установлены на новые борта. Сердце машины - 230-сильный дизельный двигатель французской фирмы Safran, работающий на авиационном керосине.





"Изменения в конструкцию вносятся почти каждый день, и это не самый быстрый процесс. Несколько дней назад инженеры разработали новый капот двигателя с обновленной системой подачи воздуха для охлаждения головок цилиндров и масла. Причем усовершенствования делаются после каждого полета", - рассказал военный летчик-испытатель Олег Синица.



По словам инженеров, "Дельфин" уже сейчас довольно экономная машина. На взлетном режиме он потребляет примерно 30 литров в час, а на крейсерском, при скорости 280 км/ч, – не более 25, что намного меньше, чем жгут спорткары.