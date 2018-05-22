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Фото В Одессе испытывают новый самолет "Дельфин"

<span class="label red">Фото</span> В Одессе испытывают новый самолет "Дельфин"
Cамолет "Дельфин"/Фото: dumskaya.net

Внешний вид опытного образца постоянно меняется

22.05.18 132
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Одесский авиационный завод продолжает совершенствовать технические характеристики  самолета Y1 "Дельфин", который недавно  запущен в производство.

По словам многих авиационных специалистов, у "Дельфина" есть неплохие шансы стать не только своеобразным воздушным такси для бизнесменов, но и "учебной партой" для авиационных вузов и школ, передает "Думская".



Отмечается, что несмотря на то, что авиазавод входит в структуру "Укроборонпрома", разработка самолета ведется на собственные средства предприятия.

Внешний вид опытного образца постоянно меняется. Два месяца назад завод купил для Y1 партию трехлопастных винтов в Европе, они установлены на новые борта. Сердце машины  -  230-сильный дизельный двигатель французской фирмы Safran, работающий на авиационном керосине.



"Изменения в конструкцию вносятся почти каждый день, и это не самый быстрый процесс. Несколько дней назад инженеры разработали новый капот двигателя с обновленной системой подачи воздуха для охлаждения головок цилиндров и масла. Причем усовершенствования делаются после каждого полета",  -  рассказал военный летчик-испытатель Олег Синица.

По словам инженеров, "Дельфин" уже сейчас довольно экономная машина. На взлетном режиме он потребляет примерно 30 литров в час, а на крейсерском, при скорости 280 км/ч, – не более 25, что намного меньше, чем жгут спорткары.

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