В американском космическом агентстве NASA опубликовали фото Солнца, на котором видна корональная дыра.
Снимок был размещен на сайте Обсерватории солнечной динамики (SDO).
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Фото: SDO
Под корональными дырами понимаются более темные области солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Их пониженная яркость объясняется массовым уходом плазмы в межпланетное пространство. Выброшенная плазма образует поток, способный при контакте с Землей вызывать заметные возмущения ее магнитного поля.
Напомним, 20 мая телескоп TESS, запущенный в космос в апреле 2018 года, прислал на Землю первый тестовый снимок, на котором видны более 200 тысяч звезд.