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Цукерберг извинился перед европейцами

Цукерберг извинился перед европейцами
Фото: Flickr/jdlasica

В Европе соцсетью пользуются около 400 млн человек

22.05.18 97
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время встречи с европейскими депутатами извинился за недостатки соцсети.

Об этом сообщает ВВС.

"На протяжении последних лет мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование разработанных нами инструментов не в пользу, а во вред. Идет ли речь о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы или дезинформации, мы не воспринимали нашу ответственность достаточно широко", - заявил Цукерберг в Европейском парламенте.

По его словам, в 2016 году в Facebook слишком медленно идентифицировали российское влияние на президентские выборы в США.

"В то время мы были больше сосредоточены на более традиционных кибератаках. Мы обнаруживали их и сообщали пользователям. Но мы не были готовы к координированной операции по дезинформации, о которых мы знаем теперь", - добавил Цукерберг.

Он сообщил, что до конца этого года Facebook удвоит количество специалистов, которые работают над тем, чтобы сделать соцсеть безопасной для потребителей, добавив, что эта безопасность важнее, чем прибыли компании.

По словам Цукерберга, сейчас соцсетью пользуются около 400 млн европейцев. В общем по Европе в планах Facebook увеличить количество работников до 10 тысяч в 12 европейских городах.

Вместе с тем Facebook вывел более 1,5 млрд пользователей из-под юрисдикции своей штаб-квартиры в Ирландии, переведя их в США, чтобы избежать дорогостоящих юридических процедур, связанных с нарушением европейского законодательства по защите данных.

Напомним, 17 марта стало известно, что компания Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, якобы незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им соответствующей политической рекламы.

На фоне скандала основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний Facebook. Соцсеть же решила упростить своим пользователям контроль за персональной информацией.

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