Зонд Juno сблизился с планетой в июне прошлого года

В американском космическом агентстве NASA получили от Межпланетного зонда Juno новые снимки Юпитера с уникального ракурса в "естественном" цветовом диапазоне во время последнего сближения с планетой-гигантом.

Об этом говорится на сайте агентства.

Фото: NASA

Зонд Juno, летевший к Юпитеру пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее.

Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

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Когда зонд начал удаляться от планеты, он смог сфотографировать ее с уникального ракурса, смотря на нее "снизу", что позволило ему "передвинуть" Большое красное пятно, "вечный" ураган на экваторе Юпитера, в верхнюю часть газового гиганта.

Это, как отмечают в NASA, позволяет сравнить эту бурю с другими ураганами, бушующими у южного полюса планеты, которые можно увидеть в нижней части снимка.

Следующее сближение Juno с Юпитером состоится очень скоро, всего через два дня.

В четверг, 24 мая, он в очередной раз пролетит через верхний слой атмосферы планеты и получит новые данные по ее структуре и химическому составу.

Напомним, в американском космическом агентстве NASA опубликовали фото Солнца, на котором видна корональная дыра.