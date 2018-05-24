Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека

Галактики, которые не входят в состав Локальной группы, будут отдаляться от Млечного Пути

Если после гибели человечества возникнет другая высокоинтеллектуальная цивилизация, она увидит другую Вселенную и, возможно, сделает другие выводы относительно ее происхождения и эволюции.

Об этом в своей статье для издания "Forbes" написал астрофизик Этан Сигель, передает "Зеркало недели".

По его словам, после того, как наша галактика сольется с галактикой-соседкой, в видимой части Вселенной будет гораздо меньше пыли и газа, меньше регионов активного звездообразования и больше старых звезд, которые будут расположены в пределах большого эллиптического гало, а не диска.

Он также подчеркивает, что галактики, которые не входят в состав Локальной группы, будут отдаляться от Млечного Пути.

Когда возраст Вселенной достигнет 100 миллиардов лет, ближайшие к слившимся Млечному Пути и галактике Андромеды галактики будут располагаться на расстоянии миллиарда световых лет. А значит, вероятно, что будущие цивилизации не смогут их обнаружить и будут рассматривать свою галактику как целую Вселенную.

Также Сигель выдвинул гипотезу о том, что будущие разумные существа нашей галактики будут задаваться уже другими вопросами касательно космоса. У них не будет доказательств того, что Вселенная расширяется из-за невидимости удаленных галактик, а также не будет и представления о Большом взрыве.

Напомним, в американском Сан-Франциско астрономы в рамках проекта Breakthrough Listen начали поиски внеземной жизни. Исследователи наблюдают одновременно за миллионом звезд Млечного Пути.