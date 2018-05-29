Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило проект Exoplanet Travel Bureau, который позволяет посмотреть 360-градусные панорамы поверхности планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает пресс-служба Исследовательской программы NASA Exoplanet, которая занималась разработкой виртуальных экскурсий.

Инопланетные панорамы, хотя и основывается на данных наблюдений телескопов, в значительной мере представляют собой художественный вымысел. Главная цель проекта - дать представление о том, как могут выглядеть далекие планеты.

Виртуальное бюро экскурсий позволяет посмотреть на планету TRAPPIST-1d с кроваво-красным небом, увидеть воображаемую луну суперпланеты Кеплер-16б и Кеплер-186f, которая вращается вокруг красной карликовой звезды.

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"Поскольку Кеплер-186f и большинство обнаруженных телескопом Кеплером планет настолько далеки, в настоящее время невозможно обнаружить их атмосферы – если они вообще существуют или характеризуют их атмосферные свойства. Следовательно, мы ограничены в знаниях о том, что на самом деле представляют эти далекие миры, но эти поверхностные визуализации позволяют нам представить некоторе представление о них", - рассказал специалист NASA по изучению экзопланет Мартин Стилл.

Ранее, американское космическое агентство NASA опубликовало фото Солнца, на котором видна корональная дыра.