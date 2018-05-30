Apple блокирует обновления Telegram в апреле

В Apple блокируется обновления приложения Telegram для iOS с середины апреля.

Об этом говорится на сайте программы в разделе часто задаваемых вопросов.

"К сожалению, Apple заблокировала обновления iOS-приложения Telegram глобально с середины апреля", - говорится в ответах.

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При этом отмечается, что пользователи систем Android уже получили обновление условий пользовательского соглашения, которые компания изменила в связи с тем, что в Евросоюзе 25 мая вступил в силу регламент о защите персональных данных.

Компания не уточняет, с чем связана блокировка.

Напомним, в декабре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.

Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. В тот же день Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram.