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Ученый выпустил фильм, сюжет которого меняется сознанием зрителя

Ученый выпустил фильм, сюжет которого меняется сознанием зрителя
Сцена из фильма "Момент"

Сюжет реагирует на изменение интереса 

30.05.18 87
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Аспирант из университета Ноттингема Ричард Рамчерн создал фильм, сюжет которого может меняться в зависимости от пожеланий зрителя.

Об этом пишет MIT Technology Review.

Рамчерн последние несколько лет занимается созданием фильмов, которые вы можете контролировать своим умом, просто поставив гарнитуру стоимостью 100 долларов. При этом специальная программа считывает активность мозга, благодаря чему идет управление развитием ленты. 

Новый фильм получил название "Момент". Действие разворачивается в антиутопичном будущем, где главной опасностью для человека является искусственный интеллект.

"Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания", - говорит Ричард Рамчерн.

Премьера картины запланирована на 7 июня этого года.

Любопытно, что фильм можно смотреть несколько раз, и всякий раз он будет другим. 

Напомним, на Международном Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов. 

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