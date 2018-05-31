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Видео Китай испытал флотилию надводных роботов

<span class="label red">Видео</span> Китай испытал флотилию надводных роботов
Скриншот

Маневры проводились в Южно-Китайском море

31.05.18 111
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Китай протестировал флотилию из около 50 надводных роботов в Южно-Китайском море, неподалеку от архипелага Ваньшань. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Huanqiu.

Испытания провела компания Yunzhou Intelligence Technology. Отмечается, что эти маневры стали одними из наиболее крупных и сложных испытаний морских беспилотных систем в истории.

Во время испытаний роботы двигались в нескольких кильватерных колоннах. При этом они демонстрировали свои возможности в маневрировании. Во время тестов китайские специалисты имитировали обход препятствий, включая проход между опорами моста. Также беспилотники формировали художественные элементы, в частности создали силуэт авианосца.

Ранее китайском городе Сиань провинции Шэньси состоялось масштабное световое шоу, в рамках которого 1374 дрона"танцевали" над древней городской стеной.  Выступление попало в книгу рекордов Гиннеса по числу находящихся одновременно в воздухе бепислотников.

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