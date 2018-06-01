Ученые из института Femto-ST в Безансоне (Франция) построили самый маленький одноэтажный дом в мире. Его длина в поперечнике составляет 20 микронов (миллионных долей метра), что примерно в пять раз меньше ширины человеческого волоса. Об этом пишет NBC News.

Кроме своего крошечного размера дом ничем не отличается от своих обычных аналогов – у него черепичная крыша, семь окон, дверь и дымоход.

Микро-жилье было построено внутри вакуумной камеры с помощью сфокусированного пучка ионов. Специальный робот сформировал из кремнезема, основного компонента песка, стены и вырезал в них окна и двери. После чего собрал из полученных блоков дом.

Таким образом ученые продемонстрировали ловкость и точность их роботизированной системы. Они считают, что способность создавать такие сложные наноструктуры может привнести кардинальные изменения во многие отрасли, от аэрокосмонавтики до медицины.

"В будущем мы хотим развивать этот тип нанофабрики, чтобы иметь возможность уменьшить размер множества объектов, которые мы используем сегодня", - рассказал инженер института Жан-Ив Раух.

Ученый добавил, что он и его коллеги попытаются изготовить еще более мелкие структуры и в конечном итоге надеются создать мельчайшие биосенсоры на кончиках оптических волокон, которые могли бы измерять температуру и другие условия в труднодоступных местах, а также могли бы выполнять более сложные задачи, такие как обнаружение вирусов в кровеносных сосудах .

"Мы не работаем в новой области исследований, но мы постоянно стремимся превзойти пределы точности сборки и точности измерений", - отметил он.

Фото: FEMTO-ST Institute

Напомним, инженеры Технологического института Джорджии создали робота, который может надевать на человека больничную одежду.