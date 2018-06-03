По воле Морфея. Почему мы забываем сны

Наш разум все время отбрасывает боьшинство несущественных мыслей, однако если бы мы в бодрствующей жизни так быстро забывали недавний опыт, как мы забываем сны, это было бы поводом обратиться к врачу. Почему мы забываем сны, рассказывается в статье Live Science

Треть вашей жизни приходится на сон, и значительную часть этого времени занимают сновидения. Однако чаще всего вы не помните ничего из своих снов. И даже в те счастливые дни, когда при пробуждении воспоминание о сне все еще плавает у вас в мозгу, с большой вероятностью через минуту оно испарится и вернется в страну дрёмы.

В бодрствующей жизни такой случай быстрого забывания недавнего опыта наверняка привел бы вас в кабинет врача. Однако сны забывать нормально. Почему?

"Обычно мы сразу забываем сны, и вполне вероятно, что люди, которые редко рассказывают о снах, просто забывают о них легче"

"Обычно мы сразу забываем сны, и вполне вероятно, что люди, которые редко рассказывают о снах, просто забывают о них легче", — говорит Томас Андрион, невролог из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. Возможно, трудно поверить, что вам снился сон, если вы ничего не помните, но исследования постоянно показывают, что даже те, кто не помнил ни одного сна в течение десятилетий или даже всю жизнь, на самом деле вспоминают их, если этих людей разбудить в нужный момент, сказал Андрион.

Хотя точная причина полностью не известна, ученые получили некоторое представление о процессах памяти во время сна, что дало несколько идей, которые могут объяснить нашу специфическую забывчивость.

Вы уже не спите, а как насчет вашего гиппокампа?

Согласно данным исследования 2011 года, опубликованного в журнале Neuron, когда мы засыпаем, не все области мозга отключаются одновременно. Исследователи обнаружили, что одним из последних в сон погружается гиппокамп — изогнутая структура, которая находится внутри каждого полушария мозга и имеет решающее значение для перемещения информации из кратковременной памяти в долгосрочную память.

"Вы пробуждаетесь со сном в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще не проснулся, ваш мозг не может сохранить это воспоминание"

Если гиппокамп последним засыпает, вполне может быть, что последним и просыпается считает Андрион. "Таким образом, может быть окно, когда вы пробуждаетесь со сном в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще не проснулся, ваш мозг не может сохранить это воспоминание", — рассказал Андрилон Live Science.

Хоть это и позволяет объяснить мимолетность памяти о снах, это не означает, что ваш гиппокамп неактивен всю ночь. Фактически, эта область мозга довольно активна во время сна и, похоже, хранит существующие воспоминания и занимается их объединением, вместо того, чтобы слушать новые впечатления.

"Согласно некоторым данным, [во время некоторых этапов сна] гиппокамп посылает информацию в кору, но никакой не получает, — рассказал Андрильон. — Это однонаправленное сообщение позволяет гиппокампу отправлять воспоминания в кору головного мозга для долговременного хранения, но новую информацию он не регистрирует".

После пробуждения мозгу может понадобиться как минимум две минуты, чтобы начать использовать способность кодирования памяти. Во время исследования 2017 года, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience, ученые из Франции наблюдали за сном 18 человек, которые почти каждый день помнили свои сны, и других 18 человек, которые редко могли о них что-то сказать. Команда обнаружила, что те, кто чаще помнил сны, чаще просыпались в течение ночи по сравнению с теми, кто реже их помнил. Эти ночные пробуждения продолжались в среднем 2 минуты для первых, в то время как у вторых они составляли в среднем 1 минуту.

Нейрохимический суп

Наша плохая способность кодировать новые воспоминания во время сна также связана с изменениями в уровнях двух нейротрансмиттеров, ацетилхолина и норадреналина, которые особенно важны для сохранения воспоминаний. Когда мы засыпаем, уровни ацетилхолина и норадреналина резко снижаются.

Затем происходит нечто странное, когда мы входим в стадию быстрого сна, во время которой происходят самые яркие сны. На этом этапе ацетилхолин возвращается к уровню бодрствования, а норадреналин остается низким.

Ученым еще предстоит решить эту загадку, но некоторые полагают, что именно эта комбинация нейротрансмиттеров может быть причиной того, что мы забываем наши сны. По данным исследования 2017 года, результаты которого опубликованы в журнале Behavioral and Brain Sciences, повышение уровня ацетилхолина приводит кору головного мозга в возбужденное состояние, похожее на бодрствование, в то время как низкий норадреналин уменьшает нашу способность запомнить проделки нашего разума в это время.

Иногда сны просто не запоминаются

Помните ли вы, о чем думали этим утром, чистя зубы? Наш разум все время блуждает, но мы отбрасываем большинство этих мыслей как несущественную информацию. Сны, особенно связанные с повседневной жизнь, могут быть такими же, как дневные мечтания, и мозгом может считать их слишком бесполезными для запоминания, — писал в Scientific American недавно умерший преподаватель психиатрии Медицинской школы Университета Тафтса Эрнест Хартманн, изучавший сновидения.

Проснувшись, держите глаза закрытыми, оставайтесь неподвижными и воспроизводите воспоминание, пока ваш гиппокамп не сохранит его

Но более яркие, эмоциональные и последовательные сны, вероятно, запоминаются лучше — возможно, потому, что они интенсивнее инициируют пробуждение и их организованная структура облегчает их хранение, считает Андрион.

Если вы хотите улучшить свою способность запоминать сны, можно попробовать несколько трюков. Роберт Стикголд, доцент психиатрии Гарвардской медицинской школы, предлагает пить воду перед сном, потому что она заставит вас проснуться ночью, чтобы пойти в туалет. Эти "пробуждения среди ночи часто сопровождаются воспоминаниями о сне", - сказал Стикголд The New York Times.

Некоторые исследования предполагают, что если, лежа в постели, постоянно повторять себе, что вы хотите запомнить свои сны, это может увеличить ваши шансы. Также может помочь ведение дневника сновидений. Проснувшись, держитесь за эту хрупкую память: держите глаза закрытыми, оставайтесь неподвижными и воспроизводите воспоминание, пока ваш гиппокамп не ухватит и не сохранит его должным образом.

По материалам Live Science