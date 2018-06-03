Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » По воле Морфея. Почему мы забываем сны
По воле Морфея. Почему мы забываем сны
PxHere

По воле Морфея. Почему мы забываем сны

Наш разум все время отбрасывает боьшинство несущественных мыслей, однако если бы мы в бодрствующей жизни так быстро забывали недавний опыт, как мы забываем сны, это было бы поводом обратиться к врачу. Почему мы забываем сны, рассказывается в статье Live Science

03.06.18 1417
100

Треть вашей жизни приходится на сон, и значительную часть этого времени занимают сновидения. Однако чаще всего вы не помните ничего из своих снов. И даже в те счастливые дни, когда при пробуждении воспоминание о сне все еще плавает у вас в мозгу, с большой вероятностью через минуту оно испарится и вернется в страну дрёмы.

В бодрствующей жизни такой случай быстрого забывания недавнего опыта наверняка привел бы вас в кабинет врача. Однако сны забывать нормально. Почему?

"Обычно мы сразу забываем сны, и вполне вероятно, что люди, которые редко рассказывают о снах, просто забывают о них легче"

"Обычно мы сразу забываем сны, и вполне вероятно, что люди, которые редко рассказывают о снах, просто забывают о них легче", — говорит Томас Андрион, невролог из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. Возможно, трудно поверить, что вам снился сон, если вы ничего не помните, но исследования постоянно показывают, что даже те, кто не помнил ни одного сна в течение десятилетий или даже всю жизнь, на самом деле вспоминают их, если этих людей разбудить в нужный момент, сказал Андрион.

Хотя точная причина полностью не известна, ученые получили некоторое представление о процессах памяти во время сна, что дало несколько идей, которые могут объяснить нашу специфическую забывчивость.

Вы уже не спите, а как насчет вашего гиппокампа?

Согласно данным исследования 2011 года, опубликованного в журнале Neuron, когда мы засыпаем, не все области мозга отключаются одновременно. Исследователи обнаружили, что одним из последних в сон погружается гиппокамп — изогнутая структура, которая находится внутри каждого полушария мозга и имеет решающее значение для перемещения информации из кратковременной памяти в долгосрочную память.

"Вы пробуждаетесь со сном в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще не проснулся, ваш мозг не может сохранить это воспоминание"

Если гиппокамп последним засыпает, вполне может быть, что последним и просыпается считает Андрион. "Таким образом, может быть окно, когда вы пробуждаетесь со сном в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще не проснулся, ваш мозг не может сохранить это воспоминание", — рассказал Андрилон Live Science.

Хоть это и позволяет объяснить мимолетность памяти о снах, это не означает, что ваш гиппокамп неактивен всю ночь. Фактически, эта область мозга довольно активна во время сна и, похоже, хранит существующие воспоминания и занимается их объединением, вместо того, чтобы слушать новые впечатления.

"Согласно некоторым данным, [во время некоторых этапов сна] гиппокамп посылает информацию в кору, но никакой не получает, — рассказал Андрильон. — Это однонаправленное сообщение позволяет гиппокампу отправлять воспоминания в кору головного мозга для долговременного хранения, но новую информацию он не регистрирует".

После пробуждения мозгу может понадобиться как минимум две минуты, чтобы начать использовать способность кодирования памяти. Во время исследования 2017 года, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience, ученые из Франции наблюдали за сном 18 человек, которые почти каждый день помнили свои сны, и других 18 человек, которые редко могли о них что-то сказать. Команда обнаружила, что те, кто чаще помнил сны, чаще просыпались в течение ночи по сравнению с теми, кто реже их помнил. Эти ночные пробуждения продолжались в среднем 2 минуты для первых, в то время как у вторых они составляли в среднем 1 минуту.

Нейрохимический суп

Наша плохая способность кодировать новые воспоминания во время сна также связана с изменениями в уровнях двух нейротрансмиттеров, ацетилхолина и норадреналина, которые особенно важны для сохранения воспоминаний. Когда мы засыпаем, уровни ацетилхолина и норадреналина резко снижаются.

Затем происходит нечто странное, когда мы входим в стадию быстрого сна, во время которой происходят самые яркие сны. На этом этапе ацетилхолин возвращается к уровню бодрствования, а норадреналин остается низким.

Ученым еще предстоит решить эту загадку, но некоторые полагают, что именно эта комбинация нейротрансмиттеров может быть причиной того, что мы забываем наши сны. По данным исследования 2017 года, результаты которого опубликованы в журнале Behavioral and Brain Sciences, повышение уровня ацетилхолина приводит кору головного мозга в возбужденное состояние, похожее на бодрствование, в то время как низкий норадреналин уменьшает нашу способность запомнить проделки нашего разума в это время.

Иногда сны просто не запоминаются

Помните ли вы, о чем думали этим утром, чистя зубы? Наш разум все время блуждает, но мы отбрасываем большинство этих мыслей как несущественную информацию. Сны, особенно связанные с повседневной жизнь, могут быть такими же, как дневные мечтания, и мозгом может считать их слишком бесполезными для запоминания, — писал в Scientific American недавно умерший преподаватель психиатрии Медицинской школы Университета Тафтса Эрнест Хартманн, изучавший сновидения.

Проснувшись, держите глаза закрытыми, оставайтесь неподвижными и воспроизводите воспоминание, пока ваш гиппокамп не сохранит его

Но более яркие, эмоциональные и последовательные сны, вероятно, запоминаются лучше — возможно, потому, что они интенсивнее инициируют пробуждение и их организованная структура облегчает их хранение, считает Андрион.

Если вы хотите улучшить свою способность запоминать сны, можно попробовать несколько трюков. Роберт Стикголд, доцент психиатрии Гарвардской медицинской школы, предлагает пить воду перед сном, потому что она заставит вас проснуться ночью, чтобы пойти в туалет. Эти "пробуждения среди ночи часто сопровождаются воспоминаниями о сне", - сказал Стикголд The New York Times.

Некоторые исследования предполагают, что если, лежа в постели, постоянно повторять себе, что вы хотите запомнить свои сны, это может увеличить ваши шансы. Также может помочь ведение дневника сновидений. Проснувшись, держитесь за эту хрупкую память: держите глаза закрытыми, оставайтесь неподвижными и воспроизводите воспоминание, пока ваш гиппокамп не ухватит и не сохранит его должным образом.

По материалам Live Science

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ученые придумали способ записывать сновиденияШифр в летнюю ночь
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 34361
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33923
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3783
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8928
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16594
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19206
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12308
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13748
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11018
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9979
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 23446 / 59290
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 3420 / 3859
  3. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 2647 / 3228
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 2296 / 2675
  5. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 2051 / 8252
  6. "Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь 1661 / 2180
  7. Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире 1315 / 1618
  8. Бабченко рассказал, как "месяц жил с мишенью на лбу" 1244 / 1473
  9. Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд 1214 / 1420
  10. Порошенко хочет построить мост через Дунай 1172 / 1553
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 77 / 548
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 49 / 8252
  3. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 30 / 59290
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13 / 2675
  5. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 11 / 3228
  6. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 8 / 1967
  7. Бабченко рассказал, как "месяц жил с мишенью на лбу" 7 / 1473
  8. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 7 / 352
  9. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7 / 3859
  10. На увеличение "минималки" денег нет, - Данилюк 7 / 1455
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.