Эта ракета должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12

Компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила ракету-носитель Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал.

Об это говорится в Twitter компании.

Эта ракета должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.

Сообщается, что посадка первой ступени ракеты-носителя на платформу не планируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX за минуту до старта отложила запуск ракеты

Спутник SES-12 оснащен электрическим двигателем, который применят для маневрирования на орбите. Также он снабжен многолучевыми антеннами, которые позволяют распределять основные спектральные каналы для различных лучей.

Напомним, ранее SpaceX запустил за один старт ракеты-носителя Falcon 9 семь спутников.

На орбиту Земли были отправлены пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппарата GRACE-FO.