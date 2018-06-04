Facebook передавала данные пользователей производителям смартфонов, - СМИ

Соцсеть Facebook в течение последних 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством смартфонов. Среди них - Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, некоторые производители телефонов в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя (включая ту, которой он решил не делиться), но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

Большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей Facebook, до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Представители компании уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиям Федеральной комиссии по торговле США. В соцсети также подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Вице-президент Facebook Име Арчибонг сообщил, что подобные соглашения с производителями смартфоном нужны были во время, когда еще не существовало магазинов приложений. Поэтому компаниям, таким как Facebook, Google, Twitter и YouTube, приходилось напрямую работать с производителями операционных систем и устройств, чтобы их продукция попала в руки людей. Его слова проводит CNET.

"Чтобы преодолеть этот пробел, мы создали набор интерфейсов, интегрированных в устройства, которые позволили компаниям использовать опыт Facebook для своих отдельных устройств или операционных систем. За последнее десятилетие их использовали около 60 компаний, в том числе Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft и Samsung", - сообщил он.

Напомним, 17 марта стало известно, что компания Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, якобы незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им соответствующей политической рекламы.

На фоне скандала основатель Tesla и SpaceX Илон Маск удалил страницы своих компаний в Facebook. Соцсеть же решила упростить своим пользователям контроль за персональной информацией.