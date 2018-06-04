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Главная » Стиль жизни » Технологии » Apple представила новую iOS

Apple представила новую iOS

Apple представила новую iOS
Фото: 24 канал

Приложения будут запускаться на 40% быстрее

04.06.18 93
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Компания Apple на презентации 4 июня в калифорнийском Сан-Хосе представила версию 12 мобильной операционной системы iOS.

Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил, что новая ОС удваивает производительность устройств, передает "Дождь". 

Новая версия будет поддерживаться на тех же устройствах, что и iOS 11. Приложения, как заявили в Apple, будут запускаться на 40% быстрее, клавиатура заработает на 50% быстрее, камера — на 70%. Быстрый запуск и отключение затронут все устройства. Кроме того, Apple и Pixar создали формат файлов .usdz для обмена объектами дополненной реальности.

Например, можно будет делать снимки, писать текст и помещать это в AR. Объекты можно будет пересылать друг другу в iMessages. С помощью AR-приложения с .usdz можно, например, измерить длину объекта, изображенного на фотографии. Также на презентации показали игровые возможности формата:

В приложении Фото появился новый поиск — по людям, местам и многим другим категориям. Кроме того, приложение будет советовать, какие фотографии выложить в интернет. Также Apple обновила голосовой ассистент Siri. Во многих приложениях появится кнопка "добавить в Siri": пользователь сможет установить уникальные голосовые команды, по которым Siri будет открывать приложения. Уведомления в новой iOS будут группироваться по категориям. 

Например, можно будет собрать в одну группу уведомления, относящиеся к одному приложению. Это освободит место на экране. С помощью нового приложения "Ярлыки" можно создавать ярлычки для различных действий в приложениях — например, напоминание о приеме таблеток. Также появится возможность ограничить время использования Instagram — iOS пришлет уведомление, когда время выйдет.

Среди новых функций сообщений — возможность высовывать язык при создании анимодзи: камера может распознавать его движения. Еще Apple представила мемодзи — анимодзи в виде головы пользователя.
В FaceTime появились групповые звонки, в которых могут участвовать до 32 человек. Новая функция "Allowances" позволит ограничивать время, которое проводят со смартфонами дети. Родители будут получать уведомления о том, сколько они используют приложения, и запрещать их использование удаленно.

Кроме этого, Apple анонсировала watchOS 5. В Apple Watch появится функция рации с короткими аудиосообщениями, а друзья-владельцы часов смогут устраивать соревнования, выполняя фитнес-задания и получая награды. Чтобы спросить что-то у Siri, теперь достаточно будет поднять руку.

Напомним, акции Apple достигли исторического максимума. 

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