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Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика В июне ожидается мощная магнитная буря

Инфографика В июне ожидается мощная магнитная буря

<span class="label red">Инфографика</span> В июне ожидается мощная магнитная буря
Фото: aeon.co

Сама магнитная буря ожидается 28 июня, 27 и 29 - магнитные возмущения

05.06.18 1770
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Под конец июня на Земле ожидается мощная магнитная буря и возмущения магнитного поля.

Об этом информирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Сама магнитная буря ожидается 28 июня, 27 и 29 - магнитные возмущения.

После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера Земли будет спокойной.

Инфографика: ФИАН

Напомним, в эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, так как магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, необходимо отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и пораньше ложиться спать.

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