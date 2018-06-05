Под конец июня на Земле ожидается мощная магнитная буря и возмущения магнитного поля.
Об этом информирует Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Сама магнитная буря ожидается 28 июня, 27 и 29 - магнитные возмущения.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA показали снимок последних вспышек на Солнце
После этого геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера Земли будет спокойной.
Инфографика: ФИАН
Напомним, в эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, так как магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.
Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, необходимо отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и пораньше ложиться спать.