В Instagram можно будет публиковать часовые видео, - СМИ

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате

Разработчики социальной сети Instagram намерены позволить пользователям публиковать видео продолжительностью до одного часа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в "историях" пользователей.

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В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В "историях" пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.

Напомним, ранее в соцсети появилась функция "игнорировать", которая позволяет скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Справка

Мобильное приложение Instagram было запущено в 2010 году как сервис для публикации фотографий.

В 2012 году его приобрела за миллиард долларов социальная сеть Facebook. Через год сервис добавил возможность публикации видео.

В 2016 году Instagram запустил "истории", которые стали самым популярным форматом сервиса. Дневная аудитория Stories составляет 300 миллионов пользователей.