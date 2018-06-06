Intel повысит автономность ноутбуков

Ноутбуки будут работать на 8 часов больше

Компания Intel представила на выставке Computex 2018 в Тайбэе новую технологию Low Power Display Technology.

Она заключается в симбиозе программного и аппаратного обеспечения для существенного повышения автономности ноутбуков и других мобильных компьютеров.

В целях демонстрации Sharp и Innolux разработали 13-дюймовый LCD-дисплей, потребляет всего 1 Вт мощности, что вдвое меньше обычного. По заверениям Intel, технология Low Power Display Technology позволяет повысить время автономной работы ноутбуков на четыре или даже восемь часов — в зависимости от нагрузки и способа использования. Некоторые устройства даже смогут воспроизводить локальное видео до 28 часов на одном заряде.

Intel вместе с Dell обновили ноутбук XPS 13, повысив его время автономной работы с 20 до 25 часов без снижения производительности. Важно, что новая технология функционирует только при использовании интегрированной графики Intel.

О сроках появления на рынке компьютеров с новой технологией пока ничего не сообщается.

Напомним, в процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость.