В последний путь. Как современные технологии меняют сферу ритуальных услуг

За рубежом набирают популярность экзотические способы захоронения усопших. Журналистка сайта Popular Science Элеонор Камминс разобралась в ритуальных услугах нового века и пришла к выводу, что традиционное захоронение – самое скучное, что можно сделать с усопшим

Этим летом Алекс Клементс снова отправится из заросшего лесами штата Кентукки в пустынную местность близ города Бенд в Орегоне. Там в течение недели он и его коллеги из Mesoloft будут запускать кремированные человеческие останки высоко над Землей — по воле умерших и их семей.

С момента своего основания в 2014 году компания Mesoloft — один из многочисленных американских стартапов, специализирующихся на похоронных услугах, — отправила сотни килограммов человеческого праха на километры в небо. Это может показаться необычной мемориальной практикой, но положение дел в сфере ритуальных услуг вообще становится все более необычным. "В отрасли происходят сейсмические сдвиги, — говорит Клементс, инженер-механик и исполнительный директор Mesoloft. — Думаю, людям надоело, что их кладут в деревянный ящик и закапывают в землю".

Несколько десятилетий назад, например, кремация была абсолютным табу. По крайней мере, для американцев. В 1980 году менее 10% американцев выбирали кремацию. Однако в 2015-м ее доля в США впервые оказалась выше, чем у захоронений, и ее популярность продолжает расти. В то же время Национальная ассоциация бюро похоронных услуг отмечает рост количества "зеленых" похорон, которые сводят к минимуму выброс загрязняющих окружающую среду веществ. Например, от формальдегида при бальзамировании или CО2, выделяемого при производстве гробов. Кроме того, по данным ассоциации, все больше людей заранее планируют собственные похороны (вместо того, чтобы оставлять решения своим близким), что может являться причиной, по которой персонализация может становиться все более популярной.

И хотя традиционные способы почтения памяти мертвых не исчезнут, похоже, что сегодня современные технологии создают безграничные возможности для персонализации. Пускай подобным альтернативам не под силу сделать смерть забавной, они, по крайней мере, могут облегчить это бремя.

"Интернет дал всем возможность найти то, что хочется, — говорит Клементс. — Раньше, если вы жили в маленьком городке в Кентукки, у вас был выбор лишь между двумя местными похоронными конторами". Теперь это не так. Всемирная паутина "открыла такие возможности персонализации, которые имеют значение для человека", - говорит он. Идеи для организации похорон даже можно искать на Pinterest, подобно тому, как люди ищут планы по обустройству свадеб и дней рождения.

Mesoloft — один из возможных вариантов. Воздушный шар компании, стоимость запуска которого стартует от $4500, поднимается на высоту приблизительно в 24 км над землей. Это не космическое пространство (линия Кармана, которая служит единым стандартным показателем начала космоса, находится значительно выше), но это высоко в небе.

Когда пакет достигает этой высоты, маленький робот, оперируемый компьютером на платформе Arduino, запускает выброс кремированных останков. По словам Клементса, безвредный пепел затягивается в воздушные потоки, путешествуя по всему миру долгие годы после запуска. Камера, прикрепленная к воздушному шару, фиксирует всю поездку. После того, как шар спускается на Землю, команда Mesoloft отслеживает его по GPS и предлагает членам семьи видеодокумент о том, что происходило высоко в небе. Услугами компании пользуются самые разные клиенты — от семей любителей авиации или космоса до людей с идеями "нового века", которые надеются, что их останки вольются в естественные циклы Земли.

Пальба в воздух

Дальше на юг, в Алабаме, люди из Holy Smoke нашли еще один креативный способ обращения с останками после кремации. Они помещают их в изготовленные на заказ пули. По словам Тэда Холмса, основавшего компанию в партнерстве с Клемом Парнеллом, идея возникла (как, видимо, и у многих похоронных стартапов) из-за неудовлетворенности существующими вариантами похорон. "Расходы, связанные со стандартными похоронами, составляют $10-20 тыс. или больше", — говорит Холмс. Но хороших альтернатив не было, пока партнер Холмса не отметил, что хотел бы поместить свой прах в "несколько патронов для охотничьего ружья".

"Я сказал: "Что-что?"" — вспоминает Холмс. Так появился Holy Smoke ("Святой дым").

Сегодня клиенты могут отправить Холмсу и Парнеллу 450 грамм праха (это часть от общего количества останков, которые обычно составляют 2-3 кг) и через две-четыре недели получить назад 250 патронов для дробовика, 120 — для пистолета или 100 — для винтовки. Стоимость этих полнофункциональных мемориальных патронов составляет около $1050, но Холмс предостерегает: "Если вы хотите, чтобы ваши останки поместили в фейерверк, это обойдется вам тысячи в 3 долларов".

"Мы хотели бы подчеркнуть, что людям нужно скорбеть, — говорит Холмс. — Но после траура жизнь продолжается. Я хочу, чтобы они устраивали праздники и стреляли по глиняным тарелочкам или по голубям, потому что именно так я люблю жить".

Услуги Holy Smoke and Mesoloft, конечно, подойдут не всем. Но они и не ориентированы на массовое применение. Урны, гробы и другие погребальные предметы раньше выглядели одинаково, они создавались, чтобы соответствовать единому социальному стандарту хорошего вкуса в тяжелое время. Но теперь люди могут приобретать все, что им нравится. Теперь на классическом гранитном памятнике может быть выгравирован QR-код, объединяющий физические и цифровые мемориалы. А изготавливаемые на заказ гробы, которые выглядят как коробка конфет (или еще что-нибудь в том же духе), легко заказываются онлайн и быстро печатаются. Все больше и больше кажется, что современные технологии позволят вам организовать свое захоронение именно так, как вы представляете.