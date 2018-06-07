Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о перспективах одного из самых масштабных транспортных проектов в Украине.

"Сначала должны разработать научное обоснование проекта Hyperloop совместно с НАН Украины. Затем перейдем к строительству тестовой площадки, но, по оптимистическому прогнозу, это случится не раньше следующего года. Многие страны шли к этому 5-10 лет, мы попробуем за два", - цитирует министра truman.ua.

"Если дела пойдут хорошо, будем строить в Украине, если нет - мы станем поставщиком компонентов или всей системы. По моему мнению, значительно лучше экспортировать капсулу Hyperloop, стоимость которой сопоставима с половиной стоимости экспорта украинского зерна", - уверен Владимир Омелян.

Напомним, испытательный туннель Hyperloop, построенный к северу от Лас-Вегаса, в настоящее время имеет длину около 500 метров. При этом заявленной скорости в 310 км/ч капсула достигла всего через 5 секунд после старта, проехав отрезок в 300 метров. После прохождения этой отметки сработала тормозная система и тестовая тележка постепенно остановилась. Такого результата удалось достичь благодаря электрической силовой установке мощностью в 3 тыс. л.с. и отсутствию воздуха в тоннеле.

В данный момент капсулы Hyperloop One по скорости опережают скоростные поезда первой категории, которые ездят со скоростью 250 км/ч, однако все еще уступают японским "поездам-пулям".