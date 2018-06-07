IKEA решила отказаться от одноразового пластика

Процесс будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив

Шведская компания IKEA планирует через полтора года полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика.

Решение принято на фоне растущей обеспокоенности в связи с загрязнением окружающей среды.

Об этом сообщает The Guardian.

Из магазинов и ресторанов сети исчезнут одноразовые пластиковые трубочки, стаканы, тарелки и пакеты. Отказ будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив.

Помимо этого, в компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет вторсырьем.

Отметим, ранее британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты. В Кении пластиковые пакеты были полностью запрещены.

Напомним, парниковых газов в Европе стало меньше на 22% за последние 28 лет. Быстрее всего сокращаются транспортные выбросы.