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Главная » Стиль жизни » Технологии » IKEA решила отказаться от одноразового пластика

IKEA решила отказаться от одноразового пластика

IKEA решила отказаться от одноразового пластика
Фото: Reader's Digest

Процесс будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив

07.06.18 39
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Шведская компания IKEA планирует через полтора года полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика.

Решение принято на фоне растущей обеспокоенности в связи с загрязнением окружающей среды.

Об этом сообщает The Guardian.

Из магазинов и ресторанов сети исчезнут одноразовые пластиковые трубочки, стаканы, тарелки и пакеты. Отказ будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив. 

Помимо этого, в компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет вторсырьем.

Отметим, ранее британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты. В Кении пластиковые пакеты были полностью запрещены.

Напомним, парниковых газов в Европе стало меньше на 22% за последние 28 лет. Быстрее всего сокращаются транспортные выбросы. 

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