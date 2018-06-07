IKEA решила отказаться от одноразового пластика

Шведская компания IKEA планирует через полтора года полностью убрать из своих магазинов одноразовые предметы из пластика.
Решение принято на фоне растущей обеспокоенности в связи с загрязнением окружающей среды.
Об этом сообщает The Guardian.
Из магазинов и ресторанов сети исчезнут одноразовые пластиковые трубочки, стаканы, тарелки и пакеты. Отказ будет проходить поэтапно по мере внедрения более экологичных альтернатив.
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Помимо этого, в компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет вторсырьем.
Отметим, ранее британская сеть супермаркетов "Айсленд" объявила об отказе от пластиковой упаковки товаров под собственным брендом к 2023 году. В свою очередь Tesco призывает поставщиков не использовать одноразовую пластиковую упаковку. В Китае все большую популярность получают биоразлагаемые пакеты. В Кении пластиковые пакеты были полностью запрещены.
Напомним, парниковых газов в Европе стало меньше на 22% за последние 28 лет. Быстрее всего сокращаются транспортные выбросы.