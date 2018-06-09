Человек начинает терять монополию на творчество. Кинематограф и живопись, литература и музыка – искусственный интеллект потихоньку осваивает эти сферы и даже делает первые успехи

Живопись

Человечество начало рисовать еще во времена, когда жило в пещерах, а одним из самых передовых ноу-хау был огонь. За минувшее время живопись прошла долгий эволюционный путь, встать на который ИИ было непросто. Но, похоже, что с этой задачей он справился в достаточной мере, чтобы привлечь внимание настоящих ценителей.

В начале текущего года французский коллекционер Николя Лаугеро-Лассерре, владеющий 150 картинами различных художников, отдал 10 тысяч евро за "Графа де Белами". Это картина, написанная искусственным интеллектом, разработки французского коллектива Obvious. При ее создании они использовали генеративно-состязательную сеть – алгоритм машинного обучения, основанный на соревновании двух нейросетей. Одна из них генерировала изображения, а вторая "решала", можно ли отнести их к подлинной живописи, основываясь на "знании" многочисленных полотен XIV-XVIII веков. Состязание продолжалось до тех пор, пока первой не удалось "обмануть" вторую.

Сам коллекционер разглядел в "Графе де Белами" действительно новое произведение искусства, а не просто подражание прошлому. По его словам, он с готовностью приобретет и другие произведения, созданные ИИ, в будущем, если они придутся ему по вкусу.

Что же до коллектива Obvious, то они на одной картине не остановились. Их ИИ уже написал новое полотно "Графиня де Белами". В настоящее время оно представлено в онлайн-арт-галерее Saatchi Art и оценивается в 10 750 долларов.

Танец

Танцы тоже давно являются частью человеческой культуры. А с 2016-го к ней приобщился и искусственный интеллект. Исследователи из Технологического института Джорджии позаботились об этом в рамках проекта LuminAI.

Они создали виртуального танцора, способного отплясывать вместе с человеком, при этом перенимая его навыки и улучшая собственные. Он следит за движениями при помощи контроллеров Microsoft Kinect, оснащенных камерами. После того, как человек исполняет очередное па, ИИ отвечает на него на основании памяти о прошлых танцах.

При этом виртуальный танцор знаком с некоторыми закономерностями. Например, понимает, что если один из партнеров поднимает руку, то второй, вероятно, сделает то же самое. Однако это не значит, что его ответ всегда оказывается именно таким. Чем больше он танцует с человеком, тем выше становится его мастерство.

Проект не лишен ограничений. Виртуальному танцору требуется специальный купол высотой в 4,5 метра. На его поверхность проецируются движения обоих исполнителей, которые предстают перед публикой в образе светящихся силуэтов.

Музыка

Ну, а какие же танцы без музыки. В мае текущего года на свет появился альбом под названием I AM AI. И хотя принадлежит он американской певице Тэрин Саузерн, все композиции создавались при помощи четырех ИИ-систем: AIVA, Amper, Magenta и Watson Beat.

Причислять этот квартет к полноценным авторам пока рановато, ведь сама исполнительница принимала активное участие в создании композиций. Процесс выглядел примерно следующим образом. Она задавала ИИ определенные параметры (например, стиль и темп), основываясь на которых тот генерировал музыку. По словам Тэрин, результат обычно получался весьма неудачным. Тогда она вносила коррективы, на базе которых ИИ выдавал новое предложение. Такое "редактирование" продолжалось до тех пор, пока певица не получала желаемый результат.

"По сути, у вас на руках оказывается масса сырого материала, а задача состоит в том, чтобы придать ему форму… сделать из него нечто интересное", - рассказала Саузерн о своем опыте взаимодействия с ИИ.

Что ж, пока на ниве музыки искусственный интеллект может считаться лишь соавтором, но любой большой путь начинается с маленького шага.

Литература

Если вы относите себе к числу поклонников печатной версии "Игры престолов", то наверняка уже потеряли надежду на то, что Джордж Мартин выпустит 6-ю книгу серии. Ожидание тянется еще с 2011 года, но пока публикация "Ветров зимы" – так будет называться следующая книга из цикла "Песнь Льда и пламени" – лишь раз за разом откладывается.

В прошлом году один преданный фанат и программист по имени Зак Тутт решил отдать дело в руки ИИ собственной разработки. Изучив 5 ныне существующих романов "Песни", его детище выдало свое продолжение. По признанию самого разработчика, роман получился отнюдь не совершенным, у него хромала грамматика, а отдельные персонажи, умершие в прошлых книгах, внезапно ожили. Зато некоторые прогнозы, сделанные ИИ, совпали с популярными фанатскими теориями, а каждую главу открывало имя персонажа, как и у Мартина.

И если это кажется всего лишь шалостью с оттенком хай-тека, то история, произошедшая в 2016-м, демонстрирует реальное писательское достижение ИИ. Тогда рассказ, написанный искусственным интеллектом, наделал шума на литературном конкурсе Nikkei Shinichi Hoshi Literary Award в Японии. Произведению под названием "День, когда компьютер написал рассказ" удалось пройти первый раунд соревнования. Главный приз он, конечно, не взял, но даже тот факт, что ИИ удалось пройти раунд отбора в конкурсе, на участие в котором было подано 1450 заявок, уже является достижением.

Кино

В отличие от большинства вышеперечисленных видов искусства, кино зародилось не так давно. Однако искусственный интеллект делает попытки проникнуть и в эту сферу. В 2016-м ученый из Нью-Йоркского университета Росс Гудвин и его ИИ Бенджамин подготовили сценарий короткометражного фильма в жанре сай-фай. На его основе был снят короткометражный фильм.

Перед тем как выдать свою работу, Бенджамин проанализировал сюжеты многочисленных научно-популярных картин, в том числе "Охотников за привидениями", "Интерстеллара" и "Пятого элемента". Ознакомившись с ними, он выдал сценарий картины, получившей название "Солнечный источник".

История трех людей, живущих в недалеком будущем, вероятно, на космической станции, была поставлена британским режиссером, номинантом премии BAFTA Оскаром Шарпом. А одну из ролей исполнил актер Томас Миддлдитч, титульная звезда ситкома "Кремниевая долина".

Как поведал режиссер короткометражки в разговоре с Ars Technica, во время чтения сценария все причастные от души посмеялись. И тем не менее, ее дебют оказался успешным. "Солнечный источник" участвовал в конкурсе 48-Hour Film Challenge наряду с сотнями других киноработ. В итоге жюри соревнования внесли ее работу в 10-ку лучших.

Как видно, ИИ делает лишь первые робкие шажки в освоении искусства, однако и этого достаточно, чтобы немного пошатнуть монополию человека на творчество.