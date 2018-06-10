Uber будет распознавать пьяных пассажиров по опечаткам

Uber работает над системой, которая позволит дистанционно распознавать пассажиров в состоянии алкогольного опьянения через официальное приложение для вызова такси.
Об этом сообщает CNN.
Фирма уже направила в соответствующее ведомство в США патентную заявку на регистрацию такой технологии.
Известно, что система будет анализировать скорость, с которой клиент вводит данные, и наличие опечаток при заказе.
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Технология будет учитывать местонахождение пассажира, время суток и в том числе скорость его ходьбы. Затем данные будут сопоставляться с информацией, полученной ранее от клиента.
Искусственный интеллект обработает данные и предупредит водителя о состоянии пассажира.
Напомним, глава Uber считает, что дроны-такси принесут прибыль уже через 5-10 лет.