Один километр такой дороги стоит около 5 млн евро

Городские власти Токио планируют построить "солнечные дороги" в городе к Олимпийским играм 2020 года. Таким образом, они хотят сделать столицу Японии одним из самых экологически чистых городов на планете. Об этом пишет Independent.

В следующем году такие первые дороги будут внедрены на объектах, принадлежащих правительству Токио. В мае 2018 года подобная "солнечная дорого" уже появилась на автостоянке магазина Seven-Eleven в Сагамихаре (префектура Канагава).

"Солнечная дорожная система может генерировать 16 145 кВт-часов электроэнергии в год, покрывая около девяти процентов всей электроэнергии, потребляемой магазином", - рассказала менеджер магазина Seven-Eleven.

"Солнечная дорога" будет состоять из панелей солнечных батарей, покрытых сверху специальной смолой для повышения их долговечности. Подобные дороги уже действуют на автомагистралях во Франции и на велосипедных дорогах в Нидерландах.

Главная проблема с внедрением "солнечных дорог" - их высокая стоимость. Поскольку технология широко не используется, ее компоненты пока еще не являются массовыми. Во Франции один километр такой дороги стоит около 5 млн евро.

Солнечная дорога в префектуре Канагава / Фото: Japan News

Напомним, Нидерланды планируют создать солнечную ферму в море за следующие три года. Проект начнут с пробного запуска солнечной фермы площадью 30 квадратных метров в 10 км от берега Гааги.