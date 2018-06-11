В течение пяти последних лет домом мощнейших суперкомпьютеров в мире был Китай.

В лаборатории Национальная лаборатория Оук-Ридж (США) заработал новый суперкомпьютер Summit, теоретический предел производительности которого составляет 200 петафлопсов. Как отмечает Quartz, он за секунду производит вычисления, на которые у одного человека ушло бы 6,3 миллиарда лет ежесекундной работы.

Одной из первостепенных задач Summit является тесная интеграция искусственного интеллекта в процесс научных открытий. По словам заместителя директора лаборатории Джеффа Николса, при помощи нового суперкомпьютера исследователи смогут получать "быстрее получать более точные результаты" в своих исследованиях.

"Аппаратное обеспечение Summit, оптимизированное под ИИ, также обеспечит ученых невероятной платформой для анализа огромного массива данных и создания передового программного обеспечения для ускорения темпов научных открытий", - говорит Николс.

Суперкомпьютеры активно используются как исследователями, так и государственными органами. Так, Национальное управление океанических и атмосферных исследований СШF использует их для прогнозирования климатических тенденций. Министерство энергетики собирает данные, помогающие в поиске полезных ископаемых. Столь мощные машины также оказывают содействие в генетических исследованиях.







Фото: ornl.gov

Ранее самым мощным суперкомпьютером в мире являлся Sunway TaihuLight, расположенный в Китае. Его производительность составляла 93 петафлопса (теоретический пик – 125). До него титул мощнейшего удерживал Тяньхэ-2 с показателем в 33,8 петафлопса (теоретический пик – 54,9). Таким образом, Китай в течение 5 лет удерживал лидерство на ниве суперкомпьютеров.