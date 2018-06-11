Российского программного обеспечения на Украинской бирже больше не будет

Украинская биржа объявила тендер на закупку новой торгово-клиринговой платформы и разработала требования относительно нового программного обеспечения.
Это связано с антироссийскими санкциями.
Как сообщили в пресс-службе биржи, платформа должна заменить российский софт, который 2 мая был внесен в санкционный список СНБО.
"С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу", - заявил директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков.
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Отметим, в мае СНБО расширила список антироссийских санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи - электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.
Напомним, Путин ввел в действие ответные санкции против "недружественных стран".