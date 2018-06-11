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Главная » Стиль жизни » Технологии » Российского программного обеспечения на Украинской бирже больше не будет

Российского программного обеспечения на Украинской бирже больше не будет

Российского программного обеспечения на Украинской бирже больше не будет
Фото: Stockworld

Это связано с санкциями

11.06.18 502
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Украинская биржа объявила тендер на закупку новой торгово-клиринговой платформы и разработала требования относительно нового программного обеспечения.

Это связано с антироссийскими санкциями

Как сообщили в пресс-службе биржи, платформа должна заменить российский софт, который 2 мая был внесен в санкционный список СНБО.

"С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу", - заявил директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков.

Отметим, в мае СНБО расширила список антироссийских санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи - электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

Напомним, Путин ввел в действие ответные санкции против "недружественных стран". 

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