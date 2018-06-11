Роботы-убийцы могут появиться лишь с нашего позволения – британский ученый

Роботы обернутся против человечества, только если оно само позволит это, считает профессор компьютерных наук Оксфордского университета сэр Найджел Шадболт

Об этом ученый поведал перед выступлением на конференции CogX в Лондоне, посвященной новейшим разработкам в сфере искусственного интеллекта, пишет The Guardian.

"Опасность определенно заключается не в том, что роботы решат устроить революцию и избавиться от нас, - говорит Шадболт. – Если роботы-убийцы и появятся, то лишь потому, что мы будем достаточно глупы и сами дадим им инструкции или программное обеспечение, позволяющее сделать это без вмешательства человека".

Британский ученый придерживается более оптимистичного мнения по поводу того, какое влияние на человечество может оказать искусственный интеллект. Он полагает, что ИИ принесет очевидные выгоды, поможет произвести революцию в диагностировании и лечении болезней, а также преобразит трудовой и учебный процессы.

Кроме того, Шадболт поделился мнением по поводу опасений, что разумные машины оставят множество людей без работы. Ученый не представляет, чтобы они прошлись по рынку труда "в стиле мрачного жнеца". Более того, он считает, что человечество "очень изобретательно", когда речь заходит о "создании новых оплачиваемых занятий для людей".