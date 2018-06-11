Каждый третий украинец с интернетом пользуется ВКонтакте

В мае соцсеть Вконтакте оставалась на четвертом месте по посещаемости в Украине.

Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на данные исследования интернет-аудитории компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию, за май в топ-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, вошли: Google, Youtube, Facebook, Вконтакте и Ukr.Net.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 67%, а месячный охват аудитории — 86%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 73%, для Facebook — 33% и 57%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитории для Вконтакте составили 18% и 35% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, Приватбанк, Яндекс, Одноклассники и Синоптик.

Напомним, в Киеве умельцы за 50 гривен восстанавливают доступ к российским социальным сетям.