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Главная » Стиль жизни » Технологии » Каждый третий украинец с интернетом пользуется ВКонтакте

Каждый третий украинец с интернетом пользуется ВКонтакте

Каждый третий украинец с интернетом пользуется ВКонтакте
Фото с сайта SecurityLab

Социальная сеть вошла в топ-5 популярных сайтов

11.06.18 42
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В мае соцсеть Вконтакте оставалась на четвертом месте по посещаемости в Украине.

Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на данные исследования интернет-аудитории компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию, за май в топ-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, вошли: Google, Youtube, Facebook, Вконтакте и Ukr.Net.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 67%, а месячный охват аудитории — 86%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 73%, для Facebook — 33% и 57%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитории для Вконтакте составили 18% и 35% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, Приватбанк, Яндекс, Одноклассники и Синоптик.

Напомним, в Киеве умельцы за 50 гривен восстанавливают доступ к российским социальным сетям.

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