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Главная » Стиль жизни » Технологии » В парижской больнице пациентам предлагают виртуальную реальность вместо обезболивающего
В парижской больнице пациентам предлагают виртуальную реальность вместо обезболивающего
Фото пользователя fill на Pixabay

В парижской больнице пациентам предлагают виртуальную реальность вместо обезболивающего

Персонал парижской больницы Святого Иосифа нашел альтернативу традиционным обезболивающим средствам. Вместо них пациентам предлагают очки виртуальной реальности

11.06.18 40
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Экспериментальная программа была разработана группой студентов, сообщает Engadget.

В качестве средства борьбы с болью пациентам предлагаются ВР-очки, при помощи которых они переносятся к заснеженным склонам или в японские сады камней. Успокаивающая аудиовизуальная обстановка помогает больным расслабиться и отвлечься от боли во время некоторых процедур. Например, при лечении вывихнутого плеча.

По словам главы отделения экстренной помощи доктора Оливье Ганасия, технология ВР оказывает похожий на гипноз эффект. Она позволяет "отвлечь внимание и обуздать боль и тревогу", пока пациенты получают медицинскую помощь.

"Я думаю, через 10 лет виртуальная реальность перестанет вызывать вопросы, и будет использоваться в больницах повсеместно", - считает Ганасия.

В настоящее время применение ВР-терапии является скорее экспериментальной практикой. Она нуждается в дальнейших исследованиях, которые гарантируют, что она будет применяться корректно, а также докажут ее эффективность не в качестве плацебо.

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