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Фото Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии

<span class="label red">Фото</span> Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии
Фото: blackseanews.net

Первая находка подтверждающая практику распятия в древние времена была найдена в 1968 году

11.06.18 1934
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Итальянские археологи обнаружили останки мужчины, который, предположительно, был распят на кресте, а затем похоронен без почестей на севере Италии.

Об этом пишет "Популярная механика" со ссылкой на статью в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Изучив останки, ученые обнаружили в пяточной кости следы отверстия, которое, по мнению исследователей, может быть свидетельством того, что мужчина был распят, "поскольку параметры дыры указывают на то, что через нее прошел гвоздь".

"Римляне не изобрели распятие, но использовали его довольно долго - до того, как в четвертом веке этот вид казни запретил император Константин. Записей о казнях через распятие на кресте сохранилось множество, а вот археологических материалов - очень мало; новая находка может быть всего вторым известным свидетельством существования этой жестокой практики", - говорится в материале.

Фото: Soprintendenza Archeology, Fine Arts and Landscape for the Provinces of Verona, Rovigo and Vicenza

Как отмечают исследователи, римляне, как правило, распинали рабов, иностранцев и дезертиров: "долгую и мучительную смерть на кресте оставляли для особо презираемых осужденных".

"Антропологи заключили, что скелет принадлежал мужчине, невысокому и худому, погибшему в возрасте 30 с небольшим лет. Мужчина, вероятно, всю жизнь недоедал, а отсутствие ритуальных предметов в месте захоронения может свидетельствовать о его низком социальном статусе, что согласуется с версией о том, что его казнили", - говорится в материале.

Первая находка подтверждающая практику распятия в древние времена была найдена в 1968 году греческим археологом Василио Цаферисом.  Он обнаружил в Иерусалиме в погребении времен римского владения городом скелет с 17-сантиметровым гвоздем, на котором сохранился маленький фрагмент доски, сделанной из ствола оливы.

"Погребение из Гавелло не так красноречиво; нет ни гвоздя, ни дерева, ни второй пяточной кости, другие части скелета сохранились плохо. Кроме того, археологи не обнаружили признаков того, что руки когда-то были прибиты к дереву - кости не сохранили отметин, которые можно было бы интерпретировать подобным образом. Впрочем, возможно, что палачи не пригвоздили руки приговоренного к кресту, а просто привязали - с мужчиной, останки которого нашли в Иерусалиме, поступили так же", - говорится в материале.

Напомним, археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад.

По словам исследователей, пятисантиметровая голова из фаянса представляет собой редкий образец изобразительного искусства IX века до нашей эры. Голова отлично сохранилась, хотя небольшая часть бороды отсутствует. Ее возраст удалось определить благодаря радиоуглеродному датированию.

Археологи уверены, что мужчина имеет царское происхождение - на это указывает корона на его голове.

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