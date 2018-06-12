Марсоход Opportunity борется за выживание в мощной пылевой буре

Деятельность марсохода Opportunity была сведена к минимуму, чтобы пережить мощную пылевую бурю, разыгравшуюся на Красной планете в начале месяца.

По сообщению NASA, буря на Марсе была зафиксирована 1 июня межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter. В последующие дни она лишь набирала обороты и вскоре охватила площадь в 18 миллионов квадратных километров. В зоне бури оказался и Opportunity.

Она понижает прозрачность атмосферы, препятствуя поступлению солнечных лучей. Учитывая, что марсоход использует солнечные панели для зарядки батарей, буря представляет для него угрозу. Поэтому команда NASA решила остановить все научные операции, дабы сократить потребление энергии.

Однако исключить расход полностью не удастся. Энергия необходима марсходу для работы системы обогрева, имеющей критическое значение для его функционирования. Для выживания в буре Opportunity придется поддерживать баланс между зарядом батарей и поддержанием необходимой температуры.

В последний раз NASA получало сигнал от марсохода 10 июня. Передача позволила выяснить, что заряда батарей достаточно, чтобы поддерживать связь с Землей. В ближайшие недели специалисты NASA продолжат пристально следить за его уровнем.

Opportunity уже приходилось доказывать свое умение выживать. Изначально марсоход отправлялся на Красную планету с 90-дневной миссией, но к настоящему времени он путешествует по ней около 15 лет. Более того, ему доводилось сталкиваться с бурей. Она произошла в 2007-м году. Тогда деятельность марсохода была сведена к минимуму на 2 недели. В течение нескольких дней не использовалась даже связь. Однако ученые NASA прогнозируют, что из-за нынешней бури прозрачность атмосферы понизится значительно сильнее.