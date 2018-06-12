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Главная » Стиль жизни » Технологии » Ученые заметили стремительное отмирание древнейших африканских баобабов
Ученые заметили стремительное отмирание древнейших африканских баобабов
Фото пользователя 12019 на Pixabay

Ученые заметили стремительное отмирание древнейших африканских баобабов

За 12 лет в Африке погибло 4 из 13 древнейших баобабов, самый старый из которых появился на свет еще до нашей эры

12.06.18 248
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Африка лишилась части крупнейших и древнейших баобабов. 4 из 13 самых старых деревьев континента погибли полностью, а еще 5 – частично. И произошло это всего за 12 лет. Международная группа ученых, обратившая внимание на стремительное вымирание, склонна видеть причину в изменениях климата.

Об этом исследователи написали в статье для научного издания Nature Plants, пишет The Guardian.

Группа ученых из ЮАР, США и Румынии приступила к исследованию африканских баобабов в 2005-м году. Вплоть до 2017-го они собирали различные образцы и определяли возраст крупнейших и самых старых деревьев. Благодаря этому им и удалось заметить стремительное вымирание.

Возраст самого молодого из погибших деревьев составлял 1100, а старейшего – 2500 лет. Самый крупный экземпляр насчитывал 30,2 метра в высоту и 35,1 метра в ширину. Все баобабы располагались на территории стран Южной Африки.

Пока исследователи не готовы с точностью ответить, почему деревья, способные жить по 3000 лет, внезапно погибли чуть больше чем за десятилетие. Однако они подозревают, что это "может хотя бы отчасти связано со значительными изменениями климатических условий, которым оказалась подвержена Южная Африка".

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