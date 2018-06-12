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Главная » Стиль жизни » Технологии » SpaceX построит "Ракетный сад"

SpaceX построит "Ракетный сад"

SpaceX построит "Ракетный сад"
Фото: Туристер.Ру

Новое сооружение появится в самом центре Космического центра Кеннеди

12.06.18 193
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Компания SpaceX начинает большую стройку в Космическом центре Кеннеди.

Об этом сообщил представитель компании Джеймс Глисон, информирует Florida Today .

"Поскольку в SpaceX увеличивается количество запусков во Флориде, мы ищем способы расширить наши возможности и усовершенствовать операции по запуску, приземление и повторного запуска наших ракет из серии Falcon", - сказал Глисон.

По его словам, расширение поможет SpaceX сохранять и восстанавливать большое количество ракетоносителей Falcon и носовых конусов непосредственно в операционном центре.

В частности, компания Илона Маска планирует построить диспетчерский центр, ангар площадью 133 тысяч квадратных футов и "Ракетный сад" в самом центре территории.

Ранее Фокус сообщал, что SpaceX запустил семь спутников за раз. На орбиту Земли отправлены пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппарата GRACE-FO.

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