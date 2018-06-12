Компания Apple планирует отказаться в смартфонах от разъема Lightning

Будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning.
В настоящее время Apple пересматривает комплектацию зарядных устройств и связанного с ними интерфейса.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на DigiTimes.
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Обновление, как уверяет тайваньский источник, касается iPhone и iPad следующего поколения, и, скорее всего, у Apple появится серия iPhone 2019 с поддержкой USB Type-C.
Интересно, что внедрение USB Type-C в MacBook серии Apple уже побудило производителей ноутбуков последовать их примеру.
Ожидается, что использование USB-C в других гаджетах Apple также ускорит внедрение этого разъема производителями смартфонов.
Отметим, компания Apple решила блокировать трекинг активности от соцсети, добавив в свой браузер Safari новые функции анти-отслеживания.