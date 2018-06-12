Американские астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Галактика IC 4870 располагается в созвездии Павлина на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли.
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Сообщается, что она обладает активным галактическим ядром, которое настолько ярко освещает ее центральную область, что способно затмить целую галактику.
Фото: NASA
IC 4870 принадлежит к типу сейфертовских галактик, которым свойственны эмиссионные линии, свидетельствующие о сильных выбросах газа.
Скорость этих выбросов может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Всего они составляют около процента от наблюдаемых спиральных галактик.
Напомним, американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало новое фото спутника Сатурна - ледяной луны Тетис, которая благодаря гигантскому кратеру напоминает "Звезду смерти" из вселенной "Звездных войн".