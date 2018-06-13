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Фото Китай запускает самый длинный высокоскоростной поезд в мире

<span class="label red">Фото</span> Китай запускает самый длинный высокоскоростной поезд в мире
Фото: facebook.com/cgtnrussian

Он будет развивать скорость до 350 км/ч и состоять из 16 вагонов

13.06.18 73
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В Китае с 1 июля официально заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing.

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN на своей странице в Facebook.

"С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный высокоскоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых поезда будут осуществлять рейсы между Пекином и Шанхаем", - говорится в сообщении.

Поезд будет развивать скорость до 350 км/ч и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых - 414,26 м.

Фото: facebook.com/cgtnrussian

Отмечается, что поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

Поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более длительный срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.

Отметим, ранее американская компания Aurora Flight Sciences провела очередные испытания роботизированной системы ALIAS, позволяющей конвертировать любой пилотируемый летательный аппарат в беспилотник.

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