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Американка собралась судиться с NASA из-за лунной пыли
Фото: NASA

Американка собралась судиться с NASA из-за лунной пыли

Лаура Мюррей Чикко подала на NASA в суд, чтобы сохранить флакон с лунной пылью, доставшейся ей от Нила Армстронга

13.06.18 260
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Даже из-за пыли можно пойти в суд, если она была завезена с Луны. Американка Лаура Мюррей Чикко готова пойти на такой шаг. Она подала судебный иск против NASA, опасаясь, что аэрокосмическое агентство отнимет у нее ценный флакончик с лунной пылью. Еще в 10-летнем возрасте она получила его от Нила Армстронга. При этом агентство пока не пыталось отнять у Лауры лунный сувенир, но подобные случаи уже происходили. Так что женщина решила предпринять меры заранее.

Об этом пишет Gizmodo.

Первый человек, ступивший на Луну, был знаком с отцом Лауры Томом Мюрреем. Через него Армстронг и передал сувенир, сопроводив его кратким письменным пожеланием, написанным на обороте визитки Тома, и подкрепленным подписью астронавта.

Эксперты уже провели проверку обоих предметов на подлинность. Они пришли к выводу, что записка действительно была написана рукой Нила Армстронга. А вот по поводу образцов лунной пыли специалисты четкого ответа не дали. Они не исключают, что содержимое флакона действительно было доставлено со спутника Земли, но и подтвердить такое происхождение не могут.

Превентивный иск может показаться слишком радикальной мерой, но повод для беспокойства у женщины имеется. Официальные инструкции NASA гласят, что "лунные образцы являются собственностью правительства Соединенных Штатов".

При этом некоторым ученым действительно не помешала бы пыль из флакончика Мюррей Чикко. Так, в прошлом месяце исследователи из Медицинской школы университета в Стоуни Брук (штат Нью-Йорк) опубликовали работу, посвященную угрозе, которую лунная пыль представляет для здоровья человека. Однако ученым не удалось получить образцы для своих экспериментов и пришлось основывать свои выводы на симуляциях.

В прошлом году в США завершился суд между NASA и жительницей штата Иллинойс Нэнси Ли Карлсон. Предметом разбирательства являлась сумка, содержавшая следы лунной пыли. Женщина приобрела ее на государственном аукционе, куда предмет попал по ошибке. Она отправила сумку в NASA для проверки подлинности. Опознав сумку, представители агентства не захотели ее возвращать. Однако суд принял решение в пользу покупательницы и вернул ей предмет.

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